Orgeneral Akar’dan Ege çıkışı: Görev verilirse gözümüzü kırpmadan yaparız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak kendilerine Ege’de de görev verilirse gözlerini kırpmadan yerine getireceklerini belirterek “Kimsenin yanlış hesap içinde olmaması lazım” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar dün beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Doğu Akdeniz ve Ege’de yapılan Beyaz Fırtına Tatbikatı’na katılan unsurları denetledi.

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Anadolu Anadolu Ajansı’nın haberine göre, tatbikatı sancak gemisi TCG Gaziantep’ten izleyen Akar telekonferans yöntemiyle tatbikat unsurlarıyla görüştü, eğitim faaliyetlerine ilişkin talimatlarını iletti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda söz konusu ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, Suriye’deki TSK faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenlik güçlerinin görevlerini büyük bir koordinasyon içinde başarıyla yaptığını belirterek, “Ayrıca Özgür Suriye Ordusu da orada çok büyük kahramanlıklar yaptı, çok büyük başarılar sağladı” diye konuştu.

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Orgeneral Akar, şöyle devam etti: “Samimiyetle söylüyoruz, biz iyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk kurallarına, ikili anlaşmalara, denizcilik kurallarına saygılı olarak faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz. Ancak şuna da her zaman inanıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla yola çıkmış insanlar olarak diyoruz ki, Biz Afrin’deki faaliyetleri de yürütürüz, Doğu’da, Güneydoğu’daki faaliyetleri de yürütürüz. Gerekirse başka alanlarda, Akdeniz’de, Ege’de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım. Esas olan iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, insan haklarına saygıdır, uluslararası hukuka uymaktır. Bu konuda tezlerimizi uygun yerlerde, zamanlarda dile getiriyoruz. Diyalog ve iş birliği çalışmazsa tereddütsüz şekilde yetkilerimizi kullanacağımızı her zaman ifade ettik. Karadeniz’deki faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. Oradaki dostluğun, iş birliğinin, barış ortamının, güvenliğin, istikrarın sürmesi için bunu oradaki sahildaş ülkelerle konuşuyoruz. Onlarla iş birliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu konuda değişik zamanlarda toplantılar yapılıyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama her zaman olduğu gibi bizim hedefimiz göreve hazır, her türlü modern araç gereci kullanacak yeteneğe sahip eğitimli personeliyle, vurucu gücüyle bir Deniz Kuvvetleri bizim hedefimiz, hep birlikte buna çalışıyoruz. Kara ve Hava Kuvvetlerimiz için de bu geçerli. Hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”