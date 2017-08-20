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‘Oraya villa yapamayacaksınız’ diyen müzisyen Haluk Levent, Ayvalık’a fidan dikme çağrısı yaptı

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Ayvalık’ta üç hektarlık ormanın yanmasına tepki gösteren müzisyen Haluk Levent, yanan alana fidan dikme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: DHA

 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde 17 Ağustos’ta çıkan yangında üç hektar (yaklaşık iki futbol sahası) alan küle dönmüştü.

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Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, arazözler tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi, ‘kundak’ şüphesine işaret etmişti: Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz, çünkü bölgede hayvancılık yapılmıyor. Bu yüzden de yangın bana göre şaibeli bir yangındır.”

‘Hodri meydan!’

Müzisyen Levent, yangına tepki olarak Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Geliştirdiler kendilerini parsel parsel yaktılar Ayvalık’ı. Oraya villa yapamayacaksınız! Her tarafına fidan diktireceğim arazinin hodri meydan!

Levent’in diğer mesajları şöyle:

 Ayvalık’taki tabiat parkını küle çeviren yangında ‘kundak’ şüphesi

Ayvalık’taki yangında iki futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü

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