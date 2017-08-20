‘Oraya villa yapamayacaksınız’ diyen müzisyen Haluk Levent, Ayvalık’a fidan dikme çağrısı yaptı

Ayvalık’ta üç hektarlık ormanın yanmasına tepki gösteren müzisyen Haluk Levent, yanan alana fidan dikme çağrısı yaptı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde 17 Ağustos’ta çıkan yangında üç hektar (yaklaşık iki futbol sahası) alan küle dönmüştü.

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Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, arazözler tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi, ‘kundak’ şüphesine işaret etmişti: “Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz, çünkü bölgede hayvancılık yapılmıyor. Bu yüzden de yangın bana göre şaibeli bir yangındır.”

‘Hodri meydan!’

Müzisyen Levent, yangına tepki olarak Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Geliştirdiler kendilerini parsel parsel yaktılar Ayvalık’ı. Oraya villa yapamayacaksınız! Her tarafına fidan diktireceğim arazinin hodri meydan!

Geliştirdiler kendilerini parsel parsel yaktılarAyvalık'ı

Oraya villa yapamayacaksınız!

Her tarafına fidan diktirecem arazinin hodri meydan! pic.twitter.com/vAPYs3ssuP — Haluk Levent (@haluk_levent) August 20, 2017

Levent’in diğer mesajları şöyle:

Tüm takipçilerim!

AHBAP olarak karar alıyoruz . Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız? pic.twitter.com/FDj8tUJUnU — Haluk Levent (@haluk_levent) August 20, 2017