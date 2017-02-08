Önde gelen akademisyenlerin ihracı Yusuf Kaplan’ın da ‘tepesini attırdı’: Tertemiz insanlar ihraç ediliyor!

Yeni kanun hükmünde kararnameyle 330 akademisyenin ihraç edilmesiyle üniversitelerin ‘çölleştirilmesine’ iktidara yakınlığıyla bilinen isimlerden de itirazlar yükseldi.

Özellikle öğrenci değişim programı Erasmus’a ‘Orgasmus’ demesiyle hafızalara kazınan Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Yusuf Kaplan ve muhalif isimleri hedef göstermesiyle bilinen Cem Küçük’ün tepkileri dikkat çekti.

Dün gece yayınlanan 688 sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nde toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atılmıştı.

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edilmişti.

Türkiye’nin saygın üniversitelerindeki önde gelen akademisyenlerin ihraç edilmesine Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Kaplan: Bürokratik darbe bu!

İhraçlara, “Şimdi tepem attı” diye tepki gösteren Kaplan, “FETÖ’yle ilgisi olmayan tertemiz insanlar ihraç ediliyor! Olmaz! Kim yapıyor bu temizliği? ERDOĞAN’IN ALTI OYULUYOR! Elbette FETÖ temizlenecek! Ama FETÖyle hiç ilgisi olmayanların canı yandı! Kriptolar Referandum darbesi yapıyor!” diye yazdı.

Kaplan, yapılanı “Bürokratik darbe” olarak yorumladı.

Cem Küçük: Bu işin içinde bir iş var

Muhalif isimleri ve gazetecileri hedef göstermesiyle bilinen iktidara yakın yazar Cem Küçük de, ihraçları yanlış isimlerin atılması olarak yorumlarken, aslında Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza verenlerin atılması gerektiğini de söylemekten geri durmadı.

Küçük, ihraçların Ankara’da da rahatsızlığa sebep olduğunu öne sürüp Türkiye’nin önde gelen anayasa hukuku uzmanı Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun da ihraç edilmesinin ‘provokasyon’ olduğunu yazdı.