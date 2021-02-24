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Yaramazlara biraz batar!

Öldürdüğü komşusunun kalbini pişirip ailesiyle yediğini itiraf etti

ABD’nin Okhahoma eyaletinde yaşayan bir kişi, komşusunu öldürüp kalbini yerinden çıkardığını ve ailesiyle yediğini itiraf etti.

Fotoğraf: oklahoman.com

Ocak ayında hapisten çıkan Lawrence Paul Anderson’un polis sorgusunda, komşusu Andrea Lynn Blankenship’in evine gidip öldürdüğünü, kalbini eve götürüp pişirdiğini ve yanında patates ile servis ederek aile fertleriyle yediğini söyledi.

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Polisten yapılan açıklamada, Chickasha kentinde yaşayan Anderson’un, komşusunu öldürdüğü gece, dayısı Leon Pye ve onun dört yaşındaki torunu Kaeos Yates’i de bıçaklayarak öldürdüğü, halası Delsie Pye’ı da yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

Anderson’un, ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından tutuklandığı, sorguda komşununu nasıl öldürdüğünü de itiraf ettiği belirtildi.

İdamla yargılanacağı düşünülen Anderson, 2017’de 20 yıl hapse mahkum edilmiş, af kurulunun önerisini dikkate alan eyalet valisi tarafından cezası dokuz yıla indirilmişti. Cezasının üç yılını tamamlayınca da tahliye edilmişti. Yaşananlar sonrasında erken tahliye edilmesi tartışma konusu oldu.

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