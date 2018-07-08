Olaylı mezuniyet sonrası: ODTÜ’de iki öğrenci daha gözaltında

Mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı pankartlar nedeniyle hedefe konan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde iki öğrenci daha gözaltına alındı. Gözaltındaki ODTÜ’lü öğrenci sayısı altıya yükseldi.

Mezuniyet töreninde bir grup öğrenci gökkuşağı bayrağı açmak isteyince özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramış, güvenlikçiler ile öğrenciler arasında arbede çıkmıştı.

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Aynı törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli bir pankart açıldığı iddiasıyla üç öğrenci dün gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre, pankartı hazırlattığı öne sürülen Ö.K. ve pankartı bastığı öne sürülen Ş.D., Ankara’da gözaltına alındı.

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Aynı zamanda ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması üyesi de olan ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür de bu sabah ‘huzur ve asayişi bozmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Toplam gözaltı sayısı altı oldu.