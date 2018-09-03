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Yaramazlara biraz batar!

Okluk’taki ‘yazlık saray’: Binalar yapıldı, sahil dolduruldu, 2019’da açılacak

 

Muğla’daki Okluk Koyu’nda 300 kişilik devlet konukevi inşaatı tamamlandı. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen konukevi için sahilin doldurulduğu, yolların genişletildiği görüldü.

Fotoğraf: Google Earth

Beş koyun imara açıldığı Gökova Körfezi’nde, 23 yıl önce dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal için yapılan dört oda bir salon, 230 metrekarelik cumhurbaşkanlığı konutu yıkılmıştı. Bunun yerine 400 personelin çalışacağı büyüklükte bir konukevi yapılması kararlaştırılmış, 2017 bütçesinden ödenek ayrılmıştı. İnşaat başlamış, bölgeye iki yat yanaşma yeriyle, iki iskele ve plaj da yapılacağı açıklanmıştı.

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Üç blokta 250’şer metrekarelik ‘hobi ve eğlence’ alanları mevcut. Bu alanlar havuz, SPA, sinema gibi etkinlikler için tasarlanmış. Salon, oda, çalışma ofislerinden oluşan ‘yaşama alanı’, 611 ile 763 metrekare arasında değişiyor.

Konukevi için 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğini anlatan haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret içerikli’ olduğu gerekçesiyle erişime engellenmişti.

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Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, inşaatta son aşamaya gelindi. Alanda peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi. Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacak. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler olacak.

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