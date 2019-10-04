Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğrenciler dahil 4 milyona yakın kişinin hesabına e-haciz kondu

Devlete borcunu ödeyemeyen 3,9 milyon yurttaşın banka hesabına e-haciz kondu. Hesaplar arasında öğrenim kredisi alan öğrencilerinki de bulunuyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

E-haciz işlemi, hesap sahiplerinin çoğuna bildirim dahi yapılmadan uygulamaya konuldu.

Reklam

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kredi alan ancak borç taksitlerini ödeyemeyen 217 bin 216 kişi de e-hacize maruz kalanlar arasında.

Uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi daireleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Bloke konulan borç kalemleri

Hesaplara bloke koyulmasına neden olan devlet borç kalemleri ise şöyle:

Reklam

-Trafik Para Cezaları,

-Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,

-Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,

-Motorlu Taşıtlar Vergisi,

-RTÜK idari para cezaları,

-Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,

-Öğrencilerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

-Ecrimisil borçları,

-Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

-Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

-Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,

-Mahkeme cezaları, yargı harç borçları ve tüm vergi borçları.


SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

WSJ: Türkiye Suriye’nin kuzeydoğusuna girerse ABD çekilebilir

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna ‘güvenli bölge’ kurmak için tek başına girişeceği olası bir harekatta, ABD askerlerinin bölgeden çekilmek zorunda kalacaklarını öne sürdü. WSJ, Türkiye’nin söz konusu harekata ABD’ye önceden haber vermeden girişmesinden de endişe edildiğini yazdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...