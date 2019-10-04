Öğrenciler dahil 4 milyona yakın kişinin hesabına e-haciz kondu

Devlete borcunu ödeyemeyen 3,9 milyon yurttaşın banka hesabına e-haciz kondu. Hesaplar arasında öğrenim kredisi alan öğrencilerinki de bulunuyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

E-haciz işlemi, hesap sahiplerinin çoğuna bildirim dahi yapılmadan uygulamaya konuldu.

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Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kredi alan ancak borç taksitlerini ödeyemeyen 217 bin 216 kişi de e-hacize maruz kalanlar arasında.

Uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi daireleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Bloke konulan borç kalemleri

Hesaplara bloke koyulmasına neden olan devlet borç kalemleri ise şöyle:

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-Trafik Para Cezaları,

-Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,

-Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,

-Motorlu Taşıtlar Vergisi,

-RTÜK idari para cezaları,

-Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,

-Öğrencilerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

-Ecrimisil borçları,

-Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

-Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

-Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,

-Mahkeme cezaları, yargı harç borçları ve tüm vergi borçları.



