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ODTÜ’den yalanlama: ‘Cinsiyetsiz tuvalet’ talebi kabul görmedi


 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), okulda ‘cinsiyetsiz tuvalet’ talebinin kabul görmediğini bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

ODTÜ öğrencisi 400 kişinin imza toplayarak okulda ‘cinsiyetsiz tuvalet’ açılmasını talep ettiği, bunun da okul tarafından kabul gördüğü yönünde haberler çıkmıştı.

Okula da öğrenciler tarafından “Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir” pankartı asılmıştı.

‘Cinsiyetsiz tuvalet’ yok

ODTÜ yönetimi, iddiayı yalanladı.

AA’nın haberine göre yetkililer 400 öğrencinin imza topladığını belirterek şunları kaydetti: “İmza atanlardan bazılarıyla biz de görüştük. İmza verenlerden bir kısmı, ‘Bizden istediler, biz de imza verdik’ dediler. Bu imzalar, fen edebiyat fakültesi dekanlığına verildi. Ama bu talep görüşüldü, konuşuldu ve ODTÜ yönetimi tarafından kesinlikle uygun görülmedi.”

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