Nuh Albayrak: Dikkat, mülteci konusunda haklıyken haksız duruma düşmeyelim

Mültecilerle yüzleşerek meselenin ciddiyetini anlamaları gerekiyordu ve nihayet mültecilere “Avrupa’ya gidebilirsiniz” denildi. Bence İran sınırına da göndermeliyiz. Keşke Karadeniz’den Rusya’ya da gönderebilsek.

Yalnız karşımızdakiler bin yıldır entrikası bitmeyen Haçlı şeytanları olduğu için yüzde yüz haklı olduğumuz bir konuda suçlu ilan edilebiliriz. Bu süreci iyi yönetemezsek, şeytana pabucunu ters giydiren bu entrikacılar, ülkelerine sokmamak için itip kaktıkları, biber gazı sıktıkları hatta ateş açtıkları bu insanların mağduriyetinden bizim sorumlu olduğumuz algısını kurar ve bütün dünyaya yayarlar. Onun için önce medya olarak bizler ve diğer ilgililer sınırda olup bitenleri yakından izlemeli ve bilinçli yansıtmalıyız.

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Nuh Albayrak’ın yazısı