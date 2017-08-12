Necati Doğru: Mehmet Akif ve Erbakan Üniversitelerinde boş kontenjan rekoru kırıldı

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Alışveriş merkezi açar gibi üniversite açıldı. Üniversite sayımız 200’ü geçti diye sık sık propaganda yapıldı. Oy istendi. Mehmet Akif’in, Necmettin Erbakan’ın adları da lekelendi.

Bu yıl Üniversite Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı. Boş kontenjan rekoru kırıldı.

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Mehmet Akif Üniversitesi’nin “4 yıllık işletme bölümüne” 93 kontenjan konulmuştu. Sıfır çekti. Hiçbir öğrenci Mehmet Akif Üniversitesi’nde işletme okumayı seçmedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin de “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” bölümüne 41 öğrenci alma kontenjanı konulmuştu. O da sıfır çekti. Hiçbir öğrenci Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin bu bölümünde okumayı istemedi.

Bunun gibi çok sayıda üniversitenin çeşitli bölümleri sıfır çektiler. Toplam 280 bin kontenjan boş kaldı, 350 bine çıkması bekleniyor.

Akif’in torunu vardır. Erbakan’ın oğlu, kızı. Mahkemeye gitmeliler. “Açtığımız üniversite sayısı 200’ü geçti” diye muhtarlar toplantısında konuşma yapıp övünerek oylarını artıran Recep Tayyip Erdoğan’ı, meydanlarda nutuk atan Binali Yıldırım’ı, TV ekranlarını esir alan son 5 Eğitim Bakanı’nı “dedemiz Akif’in ve babamız Erbakan’ın adını lekelediler” diye mahkemeye vermeliler.

Necati Doğru’nun yazısı