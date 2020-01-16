Neandertaller kabuklu deniz ürünü toplamak için dalış yapıyormuş

CHP, Anayasa Mahkemesi kararı açıklandıktan sonra gerekçeli kararı, gerekçeli kararı yayınlanmasından sonra da ilgili mahkeme kararını bekleyen ve karara ilişkin ‘tebligatın’ ulaşmamasını gerekçe gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) tepki gösterdi. TBMM’de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, BTK’nın kararı uygulamak için ‘tebligat’ beklemesini ‘arıza çıkarmak’ olarak niteleyerek, ‘hukuksuzluk ve hak ihlalinin kasten yapıldığını gösterdiğini’ belirtti.