Diken

Yaramazlara biraz batar!

Neandertaller kabuklu deniz ürünü toplamak için dalış yapıyormuş

Bir grup bilim insanının Plos One adlı dergide çıkan makalesine göre, Neandertaller keskin alet yapmak için denize dalarak kabuklu deniz ürünlerini topladığına dair yeni kanıtlar bulundu.

Neandertal’lerin yüzebildiğine dair çok az kanıt var.

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İtalya’nın bir mağarasından alınan 171 adet kabuklu deniz ürünlerini inceleyen araştırmacılar, ‘Callista chione’ cinsi deniz tarağı kabuğundan yapılan aletlerin neredeyse dörtte birinin yüzeyinin, kabukların muhtemelen yumuşakça hala içinde yaşarken denizin dibinden çıkarıldığını gösterdiğini kaydetti.

Araştırma ekibinden Paola Villa, bulgularının, ilkel insanların denizde 2 ila 4 metre derinliğe dalarak kabuk topladığı izlenimini uyandırdığını söyledi.

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