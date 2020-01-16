Ne izlesek: Üç öneri

Bu hafta online platformlarda yayınlanan ve vizyona giren yapımlardan seçtik.

T2 Trainspotting

1996 yılında vizyona girdikten sonra büyük tepki yaratan ‘Trainspotting’in 20 yıl sonra çekilen devam filmi. Aynı ana kadroyla çekilen film, 20 sene önce arkadaşlarına bir ‘vurgun’ yapıp kaçan Mike’ın İskoçya’ya geri dönüşünü anlatıyor.

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Britanyalı yönetmen Danny Boyle’ un filmi, 2017 yapımı ‘T2 Trainspotting’, çarşamba günü Netflix Türkiye’de vizyona giriyor.

Pandemic

Salgın anlamına gelen ‘Pandemic’, farklı mutasyonlar sonucu ortaya çıkan grip türlerini konu alıyor. Belgesel serisi, bir grup bilim insanının bir sonraki küresel salgını durdurmak için yaptığı çalışmaları izleyiciye gösteriyor.

Netflix yapımı belgesel, çarşamba günü Netflix Türkiye’de vizyona giriyor.

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Karakomik Filmler 2

İlki Ekim 2019’da vizyona giren Karakomik Filmler’in ikincisi, 17 Ocak’ta gösterimde olacak. ‘Komedi-dram’ türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz yaptı. Filmin oyuncu kadrosunda Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Özge Özpirinçci, Emin Gürsoy ve Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor.