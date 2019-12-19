Ne izlesek: Üç film önerisi

Bu hafta online platformlarda yayınlanan yapımlardan seçtik.

Rick and Morty

Dahi ve alkolik bilim adamı Rick ve yanında sürüklediği huysuz torunu Morty’nin evrenler arası maceralarını konu alan animasyon dizinin dördüncü sezonu sevenleri tarafından heyecanla bekleniyordu.

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Güzel haber, dördüncü sezon pazar günü Netflix Türkiye’de vizyona giriyor.

Ray

Ritim ve blues müzisyeni Ray Charles’ın hayatını anlatan 2004 tarihli film, pazartesi Netflix Türkiye’de vizyona girdi. Küçük yaşta geçirdiği kazadan sonra zamanla görme yetisini yitiren Ray Charles’ın dünyaca başarılı bir müzisyen olma hikayesi de denebilir.

Ray Charles’ı ABD’li oyuncu Jamie Foxx canlandırıyor.

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Spartaküs: Kan ve Kum (Spartacus: Blood and Sand)

2010’da yayınlanmaya başlayan, Amerikan dizi tarihinin en çok izlenen dizilerinden ‘Spartacus’, pazartesi Netflix Türkiye’de vizyona girdi.

Roma İmparatorluğu’nda yaşanmış olan en önemli köle isyanlarından birini başlatan Trakyalı gladyatör Spartaküs’ün hikayesini konu alan dizi, çizgi romanı andıran dövüş sahneleriyle dikkat çekiyor.