Nazım Hikmet’in eserinden uyarlanan oyunu bu sefer ‘Müftülük’ yasakladı

Nâzım Hikmet uyarlaması ‘Taranta Babu’ya Mektuplar’ oyunu, Erzincan’da müftülük tarafından yasaklandı.

Bianet’in haberine göre, Erzincan’da iki adet salon bulunduğu ve birinin belediyeye ait olup diğerinin müftülüğe bağlı olduğunu belirten oyuncu Cansu Fırıncı, Erzincan’da oyunun sahnelenmesi için yardımcı olanların, Müftülük sahnesine başvuru yaptığını söyledi. Fırıncı, şöyle dedi: “Ne amaçla 400 kişilik bir salon müftülüğe bağlanmış, ne tarz etkinlikler yapılıyor, bu salon ne kadar etkin kullanılıyor bilemiyoruz.”

Reklam

Valilik: Dernekler masasından izin alın

Fırıncı, oyunun oynanması için yaşadıkları ‘absürdlüklerin’ bununla bitmediğini, Erzincan’da oyunun oynanması için valiliğin, dernekler masasından izin alınması gerektiğini söylediğini aktardı. Fırıncı, şunları söyledi: “Bunu hangi yasaya dayanarak söylemiş, bu şartı neye göre koşmuş bilmiyoruz. Dernekler masası bizden bir takım belgeler ve bilgiler istiyor. Bu belgeler arasında oyun metni de var.”

İki-üç hafta sonra dernekler masasından oyunu oynamak için gerekli iznin alındığını söyleyen Fırıncı, durumu sormak için dernekler masasını aradıklarında, “Fakat ’emniyetin de şartları var, bir de emniyete gidin’ diyorlar. ‘Şartlarınız varmış’ diye emniyete gidildiğinde arkadaşlara bir güvenlik şirketinin kartı verilmiş, ‘Buradan koruma kiralayacaksınız’ dediler” diye konuştu.

Oyuncu Cansu Fırıncı’nın oyunun yasaklanmasıyla ilgili bianet’teki açıklamalarından satır başları şöyle:

Reklam

Niçin özel güvenlik kiralıyoruz?’ diye sorulduğunda, ‘Oyun günü oranın güvenliğini ancak bir özel güvenlikten satın alabilirsiniz’ diyor Emniyet.

diyor Emniyet. Şaşırıyorsunuz, sonra müftülüğe gidildi, dernekler masasından alınan belgeyle müftülüğe gidildi. Bizim örneğimizde müftülük izni önce verdi, sonra geri aldı.

Muhtemelen günü yanlışlıkla verdi, sonra da aldı. Niçin yanlışlıkla verdi, neden geri aldı onun cevabını da biz bilemiyoruz.

Şimdi teşbihte hata olmaz derler, bir bermuda şeytan üçgeni kurulmuştur Erzincan’da bir tiyatro oyununun oynanmaması için, valilikten emniyete, emniyetten müftülüğe.

Tabii bu üçgen nasıl rahat bir şekilde açılır. Çok basit, Necip Fazıl oynarsınız, dini içerikli oyunlar oynarsınız, suya sabuna dokunmayan oyunlar oynarsınız.

Ama faşizmle mücadele eden, faşizmi yeren bir oyun oynuyorsanız bu üçgenin içinde sizi kaybediyorlar.

Başka belediyeler ‘biz oyununuzu sahnelemek istiyoruz’ diye arıyor, milletvekilleri ‘bu çağda böyle yasaklama olur mu, biz bu oyunu vekili olduğumuz yerlere taşıyacağız’ diyor.

diye arıyor, milletvekilleri diyor. Fakat tabii burada ana mesele şu, orada oyunu yasaklayınca kazandılar mı?

Daha önce MHP’li Amasya Belediyesi de oyunu yasaklamıştı.