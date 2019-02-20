NASA: Çin ve Hindistan sayesinde gezegenimiz ‘yeşilleniyor’

NASA uydularınca alınan görüntülerle yapılan bir araştırmaya göre gezegenimiz 20 yıl öncesine göre daha yeşil; en büyük katkı ise Çin ve Hindistan’dan.

Kaynak: NASA

NASA’ya ait MODIS uydu sensörleriyle son 20 yıldır günde en az dört görüntü alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre dünyanın en büyük nüfusuna sahip iki ülkesi Çin ve Hindistan’da ağaç dikim programlarıyla gezegenin yeşillenmesinde başı çekiyor.

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Nature Sustainability dergisinde yayınlanan araştırmanın baş yazarı Boston Üniversitesi’nden Çi Çen “Yeryüzünün bitki örtüsündeki yeşillenmenin üçte biri Çin ve Hindistan’dan geliyor” dedi.

Araştırmada yer alan NASA Ames Araştırma Merkezi biliminsanı ve raporun eş yazarı Rama Nemani ise şunları aktardı: “Yeryüzünün yeşillendiğini ilk gözlemlediğimizde bunun daha sıcak ve nemli bir iklim, atmosferde artan karbon diyoksitin sağladığı gübreleme etkisi diye düşündük. Fakat MODIS verileri insan ırkının da bu yeşillenmede katkısı olduğunu gösteriyor. İnsanlar sorunu gördükten sonra çözüm üretmeye çalışıyor. 1970 ve 80’lerde Hindistan ve Çin’de durum hiç de iyi değildi. 90’larda insanlar farkına vardı ve bugün durum iyileşiyor.”

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Gezegenin daha yeşil hale geldiğini öne süren NASA raporunun başlıca bulguları özetle şöyle:

-Dünya 20 yıl öncesine göre daha yeşil.

-Çin ve Hindistan bu ‘yeşillenme’ trendinin lokomotifi.

-En büyük etkenler Çin’in iddialı ağaç dikim programları ve iki ülkedeki yoğun tarım faliyetleri.

-Yeryüzündeki yeşil alanlar 2000’lerin başından bu yana yüzde 5 arttı – bu artış tüm Amazon ormanlarının yüzölçümüyle aynı büyüklükte.

-Yeşil bitki örtüsündeki artışın yüzde 25’i Çin’den geldi.

-Yeryüzünün bitki örtüsünde yüzde 5’lik alan yeşillenirken, yüzde 5’lik bölüm ise kahverengiye dönüyor.



MODIS görüntüleri araştırmacılara yeryüzünün 500 metreye kadarlık bitki örtüsü hakkında kesin bilgiler verebiliyor.