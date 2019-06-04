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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Yalçıner: AKP küskün seçmenine oynuyor

Ve seçimi yenilenen İstanbul’da yumuşaklık taktiği izleniyor. “Beka meselesi”nin yerinde yeller esiyor. Beka denen şey, halloldu anlaşılan! Bir Gn. Bşk. Yrd., Star’a –kısa sürede kaldırılan– röportaj veriyor ve “C. Bşk’mız, yallah Kürdistan’a demekle yanlış yaptı” deyiveriyor. Herhalde izin alıp diyor, ama diyor.

İlaveten Öcalan’ın tecridinin kaldırılması akıl ediliveriyor. HDP’den oy gelmeyeceği bilinse bile, Kuzey Irak’ın yolu gösterilerek üzeri çizilen Kürdün hiç değilse muhafazakar olanlarının oyunun peşine düşülüyor.

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Seçim çalışması, sayıları 400-700 bin arasında tahmin edilen ve çeşitli nedenlerle AKP’ye küsüp sandığa gitmeyen seçmenlerin oyunun alınması üzerine kuruluyor.

Mustafa Yalçıner’in yazısı

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