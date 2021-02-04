Muğla’da bir kadın elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir kadın, evinde elleri kelepçeli ve boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Karaburun Mahallesi’nde yalnız yaşayan Suriye uyruklu T.E.M.’den (50) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

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Adrese giden ekipler, kadını elleri plastik kelepçeyle bağlanmış, boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Üç gözaltı

Olayla ilgili üç şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

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Ekipler, şüphelilerden Suriye uyruklu Ö.E.A’yı yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya’da, A.M. ile M.M’yi de Ortaca’da yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada kadına ait iki cep telefonu, para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.