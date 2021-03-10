Moody’s: Çoğu ekonomi 2022’ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Covid-19 salgınının birçok sektör ve ülke için hala önemli bir kredi riski oluşturduğunu belirterek, çoğu ekonominin 2022’ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyeceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 11 Mart 2020’de Covid-19’u pandemi ilan etmesinden bu yana geçen bir yılda, ‘virüsün küresel ekonomiyi alt üst ettiği ve tahvillerdeki artışla birlikte kredi düşüşünü tetiklediği‘ anımsatıldı.

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Salgınının hala birçok sektör ve ülke için önemli kredi riskleri oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, ancak bu yıl 2020’ye kıyasla daha az derecelendirme eylemi gerçekleşmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Salgın hafifledikten sonra politika eylemlerinin, ekonomik faaliyeti ve finansal piyasaları desteklemeye devam edeceği de aktarıldı.