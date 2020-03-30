‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek de var eleştiri de

Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesine destek vermek için bugün başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na muhalefetten eleştiri geldi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşamki kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek ‘Millete Sesleniş’ konuşması yapmış, virüsle mücadelede vatandaşlardan bağışlarıyla destek olmasını istemişti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 30, 2020

Erdoğan’ın yedi maaşı, kabine üyelerinin de 5.2 milyon liralık desteğiyle başlayan kampanyaya, AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’den destek geldi. Bahçeli, kampanyaya beş maaşıyla katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na TOBB olarak 10 MİLYON TL destek veriyoruz.#BizBizeYeterizTürkiyem 🇹🇷 Reklam March 30, 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da beş maaşını bağışlarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurum olarak 10 milyon lira bağışladıklarını kaydetti.

152 yılda nice zorlukları birlikte aştık; aynı ekmeği, aynı aşı paylaştık. #BizBizeYeteriz ❤️ #SensizOlmaz pic.twitter.com/iD5mL8J87t — T ü r k K ı z ı l a y (@Kizilay) March 30, 2020

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş üç maaşıyla kampanyaya katılırken, Türk Kızılayı Twitter hesabından kampanyaya bağış yapılmasını istedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de 5 milyon lira katkı sunacaklarını duyurdu.

Muhalefetten tepki

Kampanyaya destek verenler kadar eleştirenler de vardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Biz bize yeteriz de siz bize yetmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

83 milyonun yıllardır işşizlik fonu, vatandaşın vergileri, sosyal dayanışma fonuna verdiği paralar nasıl iç edildiyse artık, şimdi de vatandaşına İBAN veren İBAN’la da kalmayıp böylesi bir dönemde faizle borç! veren bir anlayış

SOSYAL DEVLET mi o da ne? — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) March 30, 2020

Son olarak bu zor dönemde devlet halkına el açmaz, kendisine açılan eli tutar ve vatandaşının yaralarını sarar#HalkBuradaSosyalDevletNerede #SizBizeYetmiyorsunuz — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) March 30, 2020

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da kampanyayı eleştirenler arasında.

Yağma ve talan düzeninin suç ortakları çaldıklarını yerine koyarsa bağış kampanyasına ihtiyaç kalmaz. — ahmet şık (@sahmetsahmet) March 30, 2020

Başka ülkeler,

koronayla mücadele eden halkına

para desteği veriyor, biz, halkımızdan para yardımı bekliyoruz.



Depremde bağış, salgında bağış…



Üstelik 15 Temmuz şehit, gazilerinin paralarını hala vermediler.



Bu paralar için de vakıf mı kuracaksınız?#bizbizeyeteriz — Engin Özkoç (@enginozkoc) March 30, 2020

Saray, Türkiye’nin iflasını açıkladı…



Hazinenin boşaltıldığını,

İşsizlik Fonu’nun rakamdan ibaret olduğunu,

Zor gün için kenarda akçe bulunmadığını ilan etti.



Biz bize yeteriz yetmesine de vergilerimize,

biriktirdiğimiz fonlarımıza, varlıklarımıza

ne oldu?!#bizbizeyeteriz — Engin Özkoç (@enginozkoc) March 30, 2020

Diğer ülkeler vatandaşına destek olmak için para verirken, bizimkiler vatandaşından para istiyor… Bizi virüs değil bu düzen öldürür… pic.twitter.com/Hbb5GpKlOc — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 30, 2020

Liberal Demokrat Parti; AKP, CHP ve MHP’ye çağrı yaparak, bir yıllık Hazine yardımlarını bağışlamalarını istedi. LDP, sonraki paylaşımında ise Hazine’den hiç para yardımı almadıkları bilgisini de verdi.