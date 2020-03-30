‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek de var eleştiri de

Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesine destek vermek için bugün başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na muhalefetten eleştiri geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşamki kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek ‘Millete Sesleniş’ konuşması yapmış, virüsle mücadelede vatandaşlardan bağışlarıyla destek olmasını istemişti.
Erdoğan’ın yedi maaşı, kabine üyelerinin de 5.2 milyon liralık desteğiyle başlayan kampanyaya, AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’den destek geldi. Bahçeli, kampanyaya beş maaşıyla katıldığını söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da beş maaşını bağışlarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurum olarak 10 milyon lira bağışladıklarını kaydetti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş üç maaşıyla kampanyaya katılırken, Türk Kızılayı Twitter hesabından kampanyaya bağış yapılmasını istedi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de 5 milyon lira katkı sunacaklarını duyurdu.
Muhalefetten tepki
Kampanyaya destek verenler kadar eleştirenler de vardı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Biz bize yeteriz de siz bize yetmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da kampanyayı eleştirenler arasında.
Liberal Demokrat Parti; AKP, CHP ve MHP’ye çağrı yaparak, bir yıllık Hazine yardımlarını bağışlamalarını istedi. LDP, sonraki paylaşımında ise Hazine’den hiç para yardımı almadıkları bilgisini de verdi.