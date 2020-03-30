Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek de var eleştiri de

Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesine destek vermek için bugün başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na muhalefetten eleştiri geldi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşamki kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek ‘Millete Sesleniş’ konuşması yapmış, virüsle mücadelede vatandaşlardan bağışlarıyla destek olmasını istemişti.

Reklam

Erdoğan’ın yedi maaşı, kabine üyelerinin de 5.2 milyon liralık desteğiyle başlayan kampanyaya, AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’den destek geldi. Bahçeli, kampanyaya beş maaşıyla katıldığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da beş maaşını bağışlarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurum olarak 10 milyon lira bağışladıklarını kaydetti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş üç maaşıyla kampanyaya katılırken, Türk Kızılayı Twitter hesabından kampanyaya bağış yapılmasını istedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de 5 milyon lira katkı sunacaklarını duyurdu.

Muhalefetten tepki

Kampanyaya destek verenler kadar eleştirenler de vardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Biz bize yeteriz de siz bize yetmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da kampanyayı eleştirenler arasında.

Liberal Demokrat Parti; AKP, CHP ve MHP’ye çağrı yaparak, bir yıllık Hazine yardımlarını bağışlamalarını istedi. LDP, sonraki paylaşımında ise Hazine’den hiç para yardımı almadıkları bilgisini de verdi.

Erdoğan: ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ diyerek yardım kampanyası başlattık

SON HABERLER

Corona virüsüne göz göre göre yakalandık

2007 yılından beri biliminsanları herkese açık platformlarda doğada bulunan corona virüslerinin insanlık için tehdit oluşturduğunu defalarca yazdı, raporlar hazırladı. Peki hayati öneme sahip virüslerle ilgili bilimsel araştırmalar neden dünya genelinde yetersiz kaldı? Gelin bu sorunun cevabını ararken, bir yandan da yazılı ve sosyal medyada dolaşan komplo teorilerinin iç yüzüne beraber bakalım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...