Milletvekili Tuma Çelik, HDP’den istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: hdp.org.tr

DHA’nın haberinde, Çelik’in 2018’de seçim çalışmaları sırasında Mardin’de bir kadına tecavüz etmekle suçlandığı belirtildi. Habere göre, kadının şikayeti sonrası Mardin başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığını kaldırılması için Meclis’e fezleke gönderdi. Meclis Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 22 Temmuz’da Çelik hakkındaki fezlekeyi görüşecek.

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Yazılı açıklama yayınlayan Çelik, Meclis’teki çalışmalarının ‘bazı çevreleri rahatsız ettiğini’ savunarak, kişiliğine yönelik suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini dile getirdi.

Çelik, bir kadının ‘kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını’ iddia ederek, “Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü” ifadelerini kullandı.

‘Siyasi saiklerle gündeme alındı’

Çelik, ‘olay’ın üzerinden bir yılda geçtikten sonra kadının ‘farklı bir senaryo’yla savcılığa başvurduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikâyet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezleke TBMM ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22 Temmuz 2020 tarihli toplantısının gündemine alındı. Yüzlerce fezlekenin bekletildiği komisyonda siyasi saiklerle gündeme alınmış olması anlatılanların yalan olduğu gerçeğini değiştirmez.”

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‘Beraat edeceğime inanıyorum’

HDP’li vekil, ‘olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinci’nde olduğunu aktararak, partinin zarar görmemesi ve ‘iddianın suiistimal edilmemesi için’ HDP’den istifa ettiğini bildirdi.

Çelik, “Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Soruşturma başlatıldı’

Çelik’in istifası üzerine açıklama yayınlayan HDP, Meclis’e iletilen fezlekedeki iddiaları, haziran ayının sonunda Meclis’teki parti grup yönetiminin gündemine geldiğini kaydetti.

Partinin açıklamasında şu bilgiler verildi: “Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir.”

İki yıl önceki genel seçimde Meclis’e giren Çelik’in istifası sonrası, partinin vekil sayısı 57’ye düştü.