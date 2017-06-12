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Mezuniyette açlık grevindeki eğitimcilere destek pankartı açan öğrencilere gözaltı


 

Akdeniz Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek için pankart açan öğrenciler gözaltına alındı.

Üniversitenin mezuniyet töreni, 9 Haziran’da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda yapıldı.

Okulun tüm öğrencilerinin pankartlarla geçiş yaptığı törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Münir Karaloğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal katıldı.

Bir grup iletişim fakültesi mezunu da açlık grevinin 76’ncı gününde ‘DHKP-C terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya ‘özgürlük’ istedikleri bir pankart açtı.

Pankartın açılmasının ardından polisler müdahale etti, pankart öğrencilerden alındı.

antalyasokakları.com’un haberine göre törende pankart taşıyan öğrencilerin evlerine bu sabah terörle mücadele ekiplerince baskın yapıldı.

Operasyonda Rıdvan Seven, Mehmet Alpsoy, Selimcan Alabay, Dilan Esen ve Onur Durdağı’nın gözaltına alındığı bildirildi.

Bu sabah evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan üyemiz Dilan Esen ve diğer öğrenciler için 7 günlük gözaltı süresi ve dosyalarında gizlilik kararı olduğu öğrenildi.

Posted by ÖDP Antalya on Monday, June 12, 2017

ÖDP, Dilan Esen’in parti üyesi olduğu bilgisini vererek öğrencilerin gözaltı süresinin yedi gün uzatıldığını, dosyalarında gizlilik kararı olduğunun öğrenildiğini bildirdi.

Sabah haberleştirmişti

Sabah gazetesi, 11 Haziran’da yayınladığı ‘Akdeniz Üniversitesi mezuniyetinde terörist pankart skandalı’ başlıklı haberinde şunları kaydetmişti: “Mezun öğrenciler, geçit töreninde çeşitli pankartlar açtı. Açılan pankartlarında birinde; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun DHKP-C bağlantısını ortaya koyduğu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya özgürlük istendi.”

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