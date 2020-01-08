Metropoll Araştırma: Halkın yarıdan fazlası AB’ye girmekten yana

Metropoll Araştırma’nın son anketine göre Türkiye’de halkın yüzde 53.7’si Avrupa Birliği’ne (AB) girilmesinden yana.

Twitter’da paylaşılan verilere göre 18-34 yaş arası genç nüfus grubunda bu istek ülke ortalamasına göre daha kuvvetli.

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Halkın yüzde 34.7’si AB’ye katılımı desteklemezken, yüzde 11.6’lık kesim ise fikir belirtmedi.

35-54 yaş aralığında AB üyeliğine destek yüzde 50.9 ile en düşük seviyede olurken, 55 ve üzeri yaş grubunda ise bu oran yüzde 54.

En az destek İYİ Parti, en çok HDP

Partiler bazında bakıldığında üye olmak isteyen seçmen grubunun en az olduğu parti yüzde 44.7 ile İYİ Parti. HDP’li seçmen yüzde 72.1 ile AB üyeliğine en çok destek veren kesim.

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AKP’li seçmen yüzde 52.8 ile AB üyeliğine destek verirken, ‘Fikrim yok’ cevabının en yüksek olduğu seçmen grubu da yüzde 14.6’yla AKP.

Diğer partilerin oranı şöyle: