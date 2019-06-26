Mersin’de Onur Haftası etkinlikleri ‘genel ahlak’ gerekçesiyle yasaklandı

Mersin Valiliği, 5’inci Mersin LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikleri yasakladığını duyurdu.

Valilik bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında beşincisi düzenlenmek istenen Mersin LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerine getirilen yasağa gerekçe olarak ‘genel ahlak’ ve ‘güvenlik’i gösterdi.

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