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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de Onur Haftası etkinlikleri ‘genel ahlak’ gerekçesiyle yasaklandı

Mersin Valiliği, 5’inci Mersin LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikleri yasakladığını duyurdu.

Valilik bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında beşincisi düzenlenmek istenen Mersin LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerine getirilen yasağa gerekçe olarak ‘genel ahlak’ ve ‘güvenlik’i gösterdi.

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Kararda şunlar söylendi: “Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliklerin korunması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17’inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddelerine istinaden LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntelsex) dernekleri veya benzer oluşum ve gruplar tarafından ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, şenlik, festival vb. her türlü etkinlik 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren (20) gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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