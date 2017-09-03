Mersin’de KHK’yla ihraç edilen üç akademisyen bir araya geldi: ‘Kültürhane’

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attıkları için ihraç edilen Mersin Üniversitesi’nden atılan üç akademisyen, ‘Kültürhane’ adında bir mekan açtı.

Bildiriye imza atan Mersin Üniversitesi’nde görevli 21 akademisyenin tamamı KHK’yla ihraç edilmişti. Prof. Dr. Ayşegül Yılgör, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ve Deniz Galip Altınay, Mersin’de kalmayı seçen akademisyenlerden üçü.

Reklam

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, üç akademisyen, feminist aktivist Nalan Turgutlu Bilgin’in de katılımıyla Yenişehir ilçesinde ‘Kültürhane’yi açtı. Mekanın kütüphanesi, görevlerinden atılan imzacı akademisyenlerin kişisel kütüphanelerini bağışlamasıyla kuruldu. Şimdilerde kitapların tasnif çalışması yapılıyor.

Akademisyenler, toplumun her kesiminden insanın çay kahve içip kitap okuyabileceği, ‘dayanışma akademisi’ dersleri, atölye çalışmaları, söyleşiler ve imza günleri yapabileceği bir kamusal alan yaratmayı hedefliyor.

Kültürhane’ için ‘indiegogo’ üzerinden bir kampanya başlatıldı.

Yayımlanan metinde “Eğer başarabilirsek bizi kamusal alanlardan kovanlara, halkla buluşabilmek için unvanlara ihtiyacımızın olmadığını kanıtlayacağız” denildi.

Akademisyenlerden Deniz Galip Altınay ise “Bizim için önemli olan buranın kamusal bir mekân olması. Bunun için 4 kişi değiliz diyoruz, imece ile oluşturduk, aynı dayanışma ile devam ettirmek istiyoruz. Mekanı açarken, bir dikili ağacımız olsun istedik. Bunun için bahçemize bir zeytin diktik. Umuyoruz ki Kültürhane zeytin ağacı gibi kök salar, uzun ömürlü olur” denildi.