Merkez’in 2020 sonu için enflasyon beklentisi yüzde 10, dolar beklentisi 6.43

Merkez Bankası (MB), ocak dönemi beklenti anketi sonuçlarına göre, 2020 yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 10.01 olurken büyüme beklentisi ise yüzde 3.2’den yüzde 3.4’e yükseldi. 12 ay sonrası için dolar/TL’de ise 6.43 seviyesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Bir önceki anket döneminde yüzde 1.16 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1.10’a geriledi.

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Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.07’den yüzde 10.01’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.07’den yüzde 9.54’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8.94’ten yüzde 8.51’e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6.3527’den 6.4079’a çıktı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6.4328’e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 13 milyar 885 milyon 500 bin dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 13 milyar 38 milyon 500 bin dolara geriledi. 2021 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 18 milyar 316.7 milyon dolar oldu.

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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3.2’den yüzde 3.4’e yükselirken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3.7 olarak kaydedildi.

Cari ay sonu MB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 12.41’den yüzde 11.31’e indi.

MB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11.53 ve yüzde 9.89 olarak kayıtlara geçti.