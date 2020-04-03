Merkez Bankası ‘Zayıflama yok’ demişti: Kartlı alışveriş bir haftada yüzde 30 düştü

Banka ve kredi kartı ile yapılan toplam harcamalar geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 30.8 düşüşle 19.6 milyar liradan 13.5 milyar liraya geriledi.

Fotoğraf: DHA

Merkez Bankası’nın (MB) haftalık olarak yayımladığı verilere göre toplam harcamalar iki hafta önce 21.3 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

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Corona virüsü salgının Türkiye’ye etkilerinin artmasıyla birlikte sürecin ekonomiye etkisi piyasalarda yakından takip ediliyor. Gecikmeli veriler yerine kısa vadeli istatistikler, özellikle sektörler arası farklı etkilerin anlaşılması için izleniyor.

Harcamaların sektörel dağılımına bakıldığında market harcamalarındaki güçlü seyir devam etti ancak genel olarak tüm sektörlerde düşüş görüldü. Düşüşler hava yolu, giyim gibi sektörlerde daha da belirgin oldu.

Banka ve kredi kartı ile yapılan süpermarket harcamaları 3.5 milyar lira civarından iki hafta önce 5.3 milyar liraya yükseldikten sonra geçen hafta 4 milyar lira seviyesinde kaydedildi.

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Banka ve kredi kartı ile giyim ve aksesuar kaleminde 27 Mart ile biten haftada harcamalar 370 milyon liraya geriledi. Bu kategoride harcamalar iki hafta önce 1.63 milyar lira seviyesindeydi.

Merkez Bankası ‘Zayıflama yok’ demişti

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, bu hafta sonunda yaptığı açıklamada, yüksek frekanslı veriler incelendiğinde mart ayının ilk yarısında kartla yapılan harcamalar içerisinde süpermarket harcamalarının belirgin bir şekilde artarken, hava yoluyla ulaşım harcamalarında düşüş görüldüğünü belirtmişti. Ancak Özbaş, seyahat harcamaları dışında ‘tüketimde henüz belirgin bir zayıflama’ sinyali almadıklarını vurgulamıştı.