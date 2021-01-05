Melih Aşık: Emanetçi formülünün bu sonuçları hiç düşünüldü mü?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iki hafta önce gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda gelecekle ilgili çok önemli bir noktaya değiniyor, diyor ki:

“Yeni cumhurbaşkanı sembolik biri olacak. Görevi aldıktan 1 veya 1.5 yıl sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülecek. O da bunu bilerek cumhurbaşkanı olacak.”

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Bu sözler üzerine akla gelen soruları sıralayalım:

– İddialı bir siyasetçi ‘sembolik aday’, bir başka deyimle ‘emanetçi aday’ olmayı kabul eder mi?

– Güçlü siyasi tezleri, programı, projeleri olmayan sembolik adayın Tayyip Erdoğan’ın karşısında kazanma şansı olabilir mi?

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– Karşı tarafın onlarca vaadi ve projesine karşı “Ben sizi parlamenter sisteme döndüreceğim” vaadi tek başına etkili olabilir mi?

– Zayıf sembolik aday cumhurbaşkanı seçildi diyelim, 1.5 yıl boyunca ağır sorunların altından nasıl kalkacak?

– Millet ittifakı Meclis’te Anayasa’yı değiştirecek üçte iki çoğunluğu sağlayabilecek mi?

Emanetçi formülünün bu sonuçları hiç düşünüldü mü?

Melih Aşık’ın yazısı