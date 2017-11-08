‘Medyascope.tv’ye Sınır Tanımayan Gazeteciler’den ‘basın özgürlüğü’ ödülü

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) verdiği ‘basın özgürlüğü’ ödülünün medya kuruluşu kategorisine bu yıl gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu ‘Medyascope.tv’ layık görüldü.

1992 yılından beri verilen ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahipleri gazetecilik dalında Tomasz Piatek (Polonya), yurttaş gazeteciliği kategorisinde Soheil Arabi (İran) ve medya kuruluşu kategorisinde ‘medyascope.tv’ oldu.

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Ödül, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Dünya Demokrasi Forumu’nda verildi.

Bu sene 18 gazeteci ya da medya kuruluşu ödüle aday gösterilmişti.

‘Türkiye’nin durumunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz’

‘Medyascope.tv’ yayın yönetmeni Ruşen Çakır, konuşmasında özetle şöyle dedi: “Medyascope’un startını 2015 yılı Temmuz ayında ‘Çünkü özgür’ sloganıyla vermiştik. Bir avuç gönüllünün sokakta, evde, ofiste yaptığı, haftada birkaç saatlik periscope yayınlarıyla işe başladık. Daha sonra tamirhaneden dönüştürülmüş stüdyomuzda haftada yaklaşık 40 saat canlı yayın yapar olduk. Şu anda ezici çoğunluğu gençlerden oluşan 30’u aşkın kişilik bir ekibiz. Yurt içi ve dışından çok sayıda gazeteci ve yurttaş gazetecinin de katkılarıyla bağımsız, sivil ve çoğulcu bir medya platformu halini aldık. Bunun sorumluluklarının farkındayız. Türkiye’nin durumunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Türkiye’de gazetecilik yapmanın her geçen gün daha da zorlaştığından da haberdarsınız. Amacımız, öncelikle koşullar ne olursa olsun gazeteci olarak varkalmak. Ve gazeteciliği de iyi yapmak. Yeni teknolojilerin ve sosyal medyanın sağladığı imkanlarla gazeteciliğin geleneksel ilke ve değerlerini harmanlayarak bunu başarmaya çalışıyoruz.”