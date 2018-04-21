Medyada ‘nefret’ bilançosu: Yeni Akit zirvede, Yahudilerle Suriyeliler hedefte

2017 yılında yazılı basında toplam 6 bin 782 nefret söylemi tespit edildi.

Hrant Dink Vakfı’nın Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasında 41 ulusal ve 507 yerel gazete tarandı.

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Bu yayınlarda ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan toplam 5 bin 296 köşe yazısı ve haber bulundu.

Araştırmada, 186 yayında ‘birden fazla gruba yönelik’ farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar, yani birden fazla defa incelenmiş oldu. Toplamda 5 bin 482 yazıya ulaşıldı. İncelenen tüm yazılarda 79 farklı grup hakkında 6 bin 782 adet nefret söylemi içeriği bulundu.

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Yazı türlerine göre nefret söylemi içeren 2 bin 994 köşe yazısı, 2 bin 119 haber yayınlandı.

Taranan ulusal yayınlarda ‘Yeni Akit’ ve ‘Milli Gazete’ sırasıyla 257 ve 231 nefret söylemiyle, bu dönem de önceki raporlarda olduğu gibi öne çıktı.

Yerel gazeteler, Ankara’da yayınlanan ‘İstiklal’ ve Konya’da yayınlanan ‘Yeni Konya’ sırasıyla 94 ve 90 metinle en çok nefret söylemi kullanan yayınlar oldu.

Hedef alınan gruplara göre dağılım yapıldığında, 1251 içerikle en çok Yahudiler hakkında nefret söylemine rastlandı. İkinci sırada bin 148 içerikle Suriyeliler gelirken, Ermeniler 855 içerikle üçüncü sırada yer aldı. Onların ardından 597 içerikle Yunanlar, 543 içerikle Hristiyanlar ve 499 içerikle Rumlar nefret söylemine maruz kalan gruplar arasında yer aldı.

Yerel ve ulusal basından nefret söylemi içerdiği tespit edilen toplam 5 bin 296 köşe yazısı ve haber Hrant Dink Vakfı’nın sitesinden incelenebiliyor.