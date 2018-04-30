Mediar anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 14 puan üzerinde

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Mediar Araştırma Şirketi’nin açıkladığı anket sonuçlarına göre, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 42.5.

Araştırma 26 ilde ve yüzde 2.1 hata payı ile tespit edilen 2 bin 660 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankette, erken seçimde hangi partiye ve hangi cumhurbaşkanı adayına oy verileceğine dair eğilimler araştırıldı.

Reklam

Ankette, milletvekili seçimlerinde CHP yüzde 22.9, İYİ Parti yüzde 17.1, HDP yüzde 13.2, Saadet Partisi yüzde 3.1 olarak gözlemlenirken, Saadet Partisi’nin seçime ittifakla katılması halinde 12 ila 16 milletvekili çıkaracağı ve ‘cumhur ittifakı’nın Meclis’te mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği öngörüldü.

Buna göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42.11’de kalırken, CHP’nin adayının yüzde 20.11, Meral Akşener’in yüzde 19.70, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 13.38, Temel Karamollaoğlu’nun ise yüzde 3.08 oy alacağı öngörüldü.

Reklam