Meclis’te düzenleme yapılacak: Dövizle satış ve kiralama dönemi bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz üzerinden kiralama ve satış döneminin sona ereceğini açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris’teki görüşmesinin ardından Türkiye dönüşü uçakta bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan bakan, yeni bir düzenlemenin haberini verdi.

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Albayrak, Türkiye gibi güçlü ülkelerin dolarizasyon sorununu artık geride bırakması gerektiğini söyledi.

Bakan, yoğun bir çalışma başladığını belirterek şunları ifade etti: “AVM’lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. İşte burada hassas bir nokta var. Bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Meclis’e getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an.”

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Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi sonrası, dövizle kira ödeyen işyerlerinde kira maliyetinde bir artış olmuştu. Bu durumun en çok AVM’leri etkilediği belirtiliyor.

Ülkelerle anlaşma

Albayrak, Katar’da Türkiye’ye yönelik yatırım desteğine ilişkin “Başta Katar olmak üzere uluslararası sermaye noktasında önemli hareketlilik yaşanıyor. Son dönemde bazı ülkelerle anlaşmalar imzaladık, bir kısmı devreye girecek. Katar’la ilgili bu hafta farklı girişler başladı. Hatta geçen hafta bir kısmı başladı” diye konuştu.

Sürecin ‘kazan-kazan’ şeklinde işbirliklerinin geliştirileceği bir süreç olacağını aktaran Albayrak, şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde, yıllar sonra değil, günler, haftalar, aylar içerisinde portföy ve kaynak çeşitliliğini daha da geliştireceğiz. Türkiye ekonomisinin daha sağlam ve güçlü bir şekilde bu süreçleri yönetmesi için önemli adımlar hayata geçecek.”

Yeniden ‘vergi barışı’ yok

Albayrak, ‘vergi barışı’nda 5 milyon 484 bin 200 bin kişinin yapılandırmaya başvurduğunu ifade ederek tahsil edilecek tutarın 60 buçuk milyar lira olduğunu kaydetti. Bakan, kendi döneminde bir kez daha vergi barışı olmayacağını dile getirdi.

Halkbank meselesi

Bakan, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kurallarına uygun şekilde İran’la dış ticaret işlemlerinin Halkbank aracılığıyla yürütüldüğünü aktararak “ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi (OFAC), İran işlemlerinde Halkbank’ın rolünden ve ticaret yöntemlerinden sürekli haberdar edildi. Tüm işlemler başta ABD’nin uluslararası yaptırım kararları olmak üzere uluslararası hukuka ve düzenlemelere uygun olup, şeffaftı” dedi.

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkbank uzun yıllardır yaptırımlar ve uyum konusunda uzman bir ekibe sahip olup, yaptırımlar ve uyum konusunu en üst düzeyde uygulayarak her işlemi büyük bir ciddiyet ve titizlikle yürüttü. İnceleme süreci başladıktan sonra da, ABD makamlarının talep ettiği bilgi ve belgelerin ibrazı için tam bir işbirliği içerisinde, ABD’li hukuk firması King and Spalding ile sözleşme imzalanarak, tüm İran bağlantılı işlemlerin incelenmesi talep edildi. Bağımsız denetim formatında yapılan incelemede, ABD’li uzman data analiz firması Exiger de rol aldı. İnceleme için gerekli olan tüm İran dış ticaret işlemlerine ait verileri, e-postaları ve ilgili tüm dokümanları ABD’li firmaların incelemelerine sunuldu.

‘Ceza beklemiyoruz’

Aylarca süren bağımsız inceleme süreci sonunda; bankanın ABD’nin İran’a yönelik birincil ve ikincil yaptırım kurallarını ihlal etmediği, İran dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve yöntemlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte ABD’li yetkili kurumlara hukuk firması aracılığıyla bildirildi. Halkbank’ın bu süreçte ismini bile zikretmek hukuk dışıdır. Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Aksi tamamen siyasi bir karar olur bu siyasi kararı da biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak o şekilde değerlendiririz.”