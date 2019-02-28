MEB yönetimi isyan etti: Diyarbakır’da 14 öğretmene halı saha yüzünden gözaltı

Diyarbakır’da halı saha saati yüzünden öğretmenler ve bir savcı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran “Öğretmenler sahipsiz değildir” diye tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır Çermik’te yaşanan olayda, öğretmenlerin halı saha maçı 9 ila 10 saatleri arasında, savcının maçı ise 10 ila 11 saatleri arasındaydı.

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Maç saatini karıştıran savcı, öğretmenlerin saatinde halı sahayı kullanmak istedi. Öğretmenlerin duruma itiraz etmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası, 14 öğretmen gözaltına alındı.

MEB yönetimi: Kabul edilemez

Gözaltılara tepki gösteren bakan yardımcısı Safran, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür.”

Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür. Reklam February 27, 2019

MEB Personel Müdürü Hamza Aydoğdu da gözaltıları eleştirdi. Bu durumu ‘kabul edilemez‘ bulduğunu ifade eden Aydoğdu, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: “Diyarbakır’da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır. Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenler, toplumun çimentosudur; itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez…“

Diyarbakır’da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır.

Adalet,şahsi ihtiraslar için kullanılamaz;öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum.

Öğretmenler,toplumun çimentosudur;itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez… — Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) February 27, 2019

Memur-Sen: Hoyratlık kimsenin işi değil

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Twitter’dan tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığı’na konuyu araştırma çağrsında bulunan Yalçın, “Hoyratlık kimsenin işi değil.Adaletin mekanizmasının hiç değil” ifadelerini kullandı.

Gündeme getirdiğimiz Diyarbakır Çermik'te yaşanan ve öğretmenlerin onurunu zedeleyen Cumhuriyet Başsavcısı keyfiliğine sessiz kalmayan,tepki veren Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum.



Konuyu Adalet Bakanlığına taşıdık.HSK'yı bu sevimsiz hadise için göreve davet ediyorum. pic.twitter.com/fd7cPsZgO1 — Ali Yalçın (@_aliyalcin_) February 28, 2019

Adalet Bakanı Sn.@abdulhamitgul Bey bu konuyu araştırmalı. Şırnak'ta öğretmenlik yaptığım yıllarda benzer bir hadise yaşamıştım.İçimde yaradır hala..

Bu konu araştırılmalı.İlgili kişilerin ifadesine başvurulmalı.Hoyratlık kimsenin işi değil.Adaletin mekanizmasının hiç değil. https://t.co/AyhdRqdK6Q — Ali Yalçın (@_aliyalcin_) February 27, 2019

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.