MEB yöneticileri: Okullar pazartesi günü açılmayabilir

Cumhurbaşkanlığı’nın hafta sonu alacağı kararla okulların yüz yüze eğitime başlamasının yeniden ertelenme ihtimali gündeme geldi.
Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle açılışın son dakikada iptal edileceği konuşuluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce de okulların 31 Ağustos’ta açılacağı duyurmuş, daha sonra açılış 21 Eylül’e ertelenmişti.
Bakanlıkta üst düzey yöneticiler, “Tüm hazırlıklarımıza rağmen okullar yine de açılmayabilir” diyerek Cumhurbaşkanlığı’nın bu hafta sonu bir son dakika kararıyla okulların açılışının ertelenebileceğini duyurmasını beklediklerini bildirdi.