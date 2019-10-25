MB’nin beklentinin üstündeki faiz indirimi ardından TL’de baskı sürüyor

Merkez Bankası’nın (MB) ekimde politika faizini beklentinin üzerinde 250 puan indirimle yüzde 14’e çekmesiyle son üç toplantıda 10 puan indirime ulaşması ardından TL’de baskı sürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılar küresel riskten kaçışın arttığı ancak küresel faizler ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen faiz indirimi ardından yaşanan tepkiyi ‘sınırlı‘ buldu. Özelikle yaptırım riskinin ortadan kalkmasını ve jeopolitik tansiyondaki azalışa dikkat çeken bankacılar, MB’nin faiz indirimini ‘önden yüklemeli’ olarak da niteliyor.

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Bir bankanın döviz masası işlemcisi şunları söyledi: “TL’nin reel faizi Ekim enflasyon verileri sonrası en iyi EM reel faizi statüsünü sürdürecek. Bu TL’deki baskıyı sınırlayan önemli bir unsur. Siyasilerin rekabetçi kur söylemlerinin TCMB faiz kararlarıyla desteklendiğini söyleyebiliriz. TCMB’nin son dönemdeki tüm mesajları Ekim’de daha sınırlı bir indirime işaret ediyordu. Ancak jeopolitik gelişmelerin, Rusya ve ABD ile anlaşma sağlanmasının, yaptırım riskinin ortadan kalmasının TL’ye yarattığı iyimserliği kuvvetlendirmedi. TCMB’nin de biraz da gelişmeler son dakikada olduğu için bu pencereyi son dakikada değerlendirdiğini iki önden yüklemeli indirim yerine üç önden yüklemeli indirim yapmayı tercih ettiğini düşünüyoruz.”

Faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin aralık ayında da sürmesini bekliyor ancak bu noktada gelecek hafta yılın son Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar izlenecek.

Dün de bir işlemci “Eğer MB bizim hesapladığımızın çok ötesinde bir enflasyon düşüşü beklemiyor ise bu TL için önemli bir risk oluşturabilir. Ancak bu riski piyasa bugünden fiyatlamayı tercih etmiyor” demişti.

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Dolar/TL Türkiye’nin Suriye konusunda ABD’nin ardından Rusya ile de anlaşması ve ABD’nin yaptırımlarının kalkmasıyla güne MB kararı öncesi iki haftanın en düşük seviyelerinde işlem görüyordu.

PPK kararı öncesi 5.75’in altında işlem gören dolar/TL, beklentilerin üzerindeki indirimin ardından 5.7905’e kadar yükseldi. Kur bu sabah ise saat 09:33’te 5.7840/5.7890 seviyesinde bulunuyor.

Dün sabah 6.0650 civarındaki sepet bazında TL bu sabah aynı saatte 6.1037/6.1105, dün 6.39 civarında olan avro/TL ise bu sabah 6.4245/6.4310 seviyesinde.

Küresel risk iştahı zayıf

Küresel büyümenin yavaşladığı bir ortamda yatırımcıların gelecek haftaki başlıca merkez bankaları toplantıları öncesinde büyük pozisyonlar almak istememeleri sonucunda küresel risk iştahı da zayıf seyrederken, sterlin yeni Brexit endişeleriyle kayıplarını artırdı.

Sterlin, Başbakan Boris Johnson’ın seçim çağrısının Britanya’nın AB’den ayrılmasına yönelik belirsizliği artırmasıyla dolar ve avro karşısında değer kaybetti. Dolar endeksi hafif değişim göstererek 97.688’e geriledi. Dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın gelecek haftaki faiz kararlarına çevrildi.

Tahvil/bono piyasasında ise getirilerde son aylarda belirginleşen düşüş eğilimi devam ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde MB öncesi 10 yıllık gösterge tahvil 77 baz puan düşüş yaşanmıştı. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.33, valörde son işlen yüzde 13.52 oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvil mayısta yüzde 21 seviyesindeydi.

Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.64, valörde son işlem yüzde 13.34 seviyesindeydi.