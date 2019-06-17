Mayıs ayında merkezi bütçe 4.5 kat fazla açık verdi

Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesi 12.1 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemine göre 4.5 kat fazla açık verdi. Bütçe ocak-mayıs döneminde ise 66.5 milyar lira açık vermiş oldu.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2018 yılı mayıs ayında merkezi bütçe 2.7 milyar lira açık vermişti.

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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 8.7 milyar lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı mayıs ayında 4.1 milyar lira faiz dışı açık verildi.

Gelir yüzde 2.2, gider yüzde 24.2 arttı

2019 yılı mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 oranında artarak 71.6 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 24.2 oranında artarak 83.6 milyar liraya yükseldi.

Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23.5 oranında artarak 75,7 milyar liraya çıktı.

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2018 yılı ocak-mayıs döneminde bütçe 20.5 milyar lira açık vermişti. İlk beş ayda verilen bütçe açığı da 66.5 milyar lira ile üç katın üzerinde artış kaydetmiş oldu.



