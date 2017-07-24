Marmara Üniversitesi’nden evrime dayalı makaleye ret: Bu dönemde sıkıntı yaşarız

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Marmara Üniversitesi, kalp damar cerrahisi uzmanı Mert Mercan’ın evrime dayalı makalesini “Sıkıntı yaşanır” diyerek yayınlamadı.

Sol’dan Evrim Gökçe’nin haberine göre bugüne kadar çok sayıda by-pass ameliyatı yapan Mercan, ameliyat sonrasında 15-20 yıl içinde kalbi besleyen ana damarların yerine kullanılan göğüs atar damarı ve bacak toplardamarının tekrar tıkanma ve kalp krizine neden olabildiğini, koldan alınan damarın da daha olumlu sonuçlar doğurduğunu savunan bir araştırma yaptı.

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İçerik uygun bulunmadı

Araştırma, damarın koldan çıkarılmasının ardından his ve hareket kaybı yaşanmaması için bir model öne sürüyordu. Araştırmaya zemin olarak da dolaşım sisteminin evrimsel gelişimi kullanılmıştı.

Ancak cerrahın hakemli dergiye yayınlanması için hazırladığı makale ‘içeriğin uygunsuz olması’ gerekçe gösterilerek reddedildi.

‘Yönetim zor durumda kalır’

Bunun üzerine yönetime başvuran Mercan’ın aldığı yanıt, “Makalenizde uygunsuz içerik olduğu için kurul yayınlanmaması gerektiğine karar verdi” oldu. Bir kurul üyesi ise “Yönetimi zor durumda bırakacak şekilde yazıldığı için” ifadelerini kullandı.

Daha sonra armara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ömer Günal’la görüşen Mercan, “Hocam makalenizi özel bir dergide yayınlayalım ama burada yayınlayamayız. Evrim teorisi ve evrimsel argüman çok fazla kullanılmış. Şimdi bunu yayınlarsak böyle bir dönemde sıkıntı yaşarız” yanıtını aldı.

‘Ülke şartlarında bilim’

Makalenin siyasi sebeplerden ötürü yayınlanmadığını söyleyen Mercan’ın tepkisi üzerine dekan “Hakaret etmeyin dava açarım. Biz de burada ülke şartlarında bilim yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Yaşananların ardından okuldaki görevinden istifa eden cerrah, “Bu omurgasızların içinde, evrensel bilimi savunan, gerçekleri korkmadan söyleyebilen insanlar da olmalı. Üniversiteye geri döneceğim ama Marmara’ya değil” dedi.