Mansur Yavaş ‘gerekli olanlar dışındaki’ bütün ihaleleri erteledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 salgınıyla mücadele için ‘gerekli olanlar dışındaki’ bütün ihaleleri ertelediklerini açıkladı.

Yavaş, Twitter’da şöyle dedi: “Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz.”

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Yavaş, dün, salgın nedeniyle ticari faaliyetlerini durduran esnaf ve çalışanları için ‘6 milyon tek yürek’ adlı bağış kampanyası başlatmıştı.