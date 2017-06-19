Manisa’da zehirlenmelere tepki gösteren askerlere disiplin soruşturması

Asker zehirlenmelerinin yaşandığı Manisa’da olaya tepki gösteren erlere disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

Yemek şirketinden 21 kişi gözaltına alınırken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şirketle sözleşmenin feshedildiğini duyurmuş ve hiç yemek yemediği halde zehirlenen askerlerin bulunduğunu söylemişti.

Hastaneye kaldırılan askerler ise, hem karargahtaki şartlara hem de yemek şirketine “Şimdi oraya gideceğiz, biz orada dayak yiyeceğiz… Odaya geçip dayak yiyeceğiz,” “Tabletler kirli geliyor, sabunlu geliyor. Elimiz kayıyor tabletlerden, hep sabunlu geliyor. Biz böyle yemek yiyemiyoruz. Çekiyoruz, dayak yiyoruz,” ve “Kantinden yemek yiyeceğiz, kantini kapatıyorlar. Karargahtan değil, yemek şirketinden şikayetçiyiz” gibi ifadelerle tepki göstermişti.

Tahlil sonuçları da verilmiyor

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’in habrine göre haklarında disiplin işlemi başlatılan askerlerin suç duyurusunda bulunmalarının önüne geçmek amacıyla tahlil sonuçlarının verilmediği kaydedildi.

Hastanede tedavi görev askerlere ve ailelerine tahlil sonuçlarının verilmediği, isteyenlere de “Mahkeme kararı getirin” dendiği ifade edilirken, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, “Aileler çocuklarının askerliğinin yanmaması için susmaya zorlanıyor” diye konuştu.

Askerlere tahlil sonuçlarının verilmemesinin sebebinin dava açılması olduğunu dile getiren Biçer, “Bütün kamuoyunun bu çocuklara destek olması gerekiyor. Kuzularımızı yandaş kurtlara yedirmeyelim. Aileler korkutuluyor. 23 Mayıs’taki zehirlenme olayında yaşamını yitiren er Hüsnü Özel’in ailesi bile korku nedeniyle suç duyurusunda bulunamıyor” dedi.