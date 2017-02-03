Maliye Bakanı Ağbal: ‘FETÖ’ye ait 4 bin 344 kurum kapatılıp tapularına el kondu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, darbe girişiminin ardından 4 bin 344 kurumun kapatıldığını belirterek, bu kurumlara ait gayrimenkullerin tapularının devlete tescil edildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuşan Ağbal, özellikle darbe girişiminin ardından Gülen Cemaati’yle ilişkili bulunan kurum ve kuruluşlara yönelik yaptırımları şöyle anlattı:

* ‘FETÖ’ ile ilgili soruşturmalara Maliye Bakanlığı olarak her türlü katkıyı veriyoruz.

* Mali Suçları Araştırma Kurulu’nda (MASAK) bugüne kadar ‘FETÖ’, PKK, DEAŞ ile ilgili olarak 3 binin üzerinde dosya açılmış durumda; 93 bin 717 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor.

* MASAK yaklaşık 60 bin kişi hakkında soruşturmayı tamamladı ve savcılığa katkı verecek ciddi bulgular elde etti.

* ‘FETÖ’ mensupları bankalardaki varlıklarını 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçırmak istediler, MASAK şu ana kadar 89 milyon liralık bir kaynak transferini durdurdu.

* MASAK emniyet ve bankacılık ayağında ‘FETÖ’nün mali kaynaklarına el koyma çalışmalarını sürdürüyor.

* 15 Temmuz sonrası ‘FETÖ’ye ait el konulan şirketlerle ilgili Maliye Bakanlığı kapsamlı çalışma yaptı; 2 bin 338 gerçek ve tüzel kişiye ait 4,344 kurumu kapattık.

* ‘FETÖ’ye ait kurum ve kuruluşların gayrimenkulleri KHK ile Hazine’ye geçmişti, tapuda bunlar devlet adına tescil edildi.

* ‘FETÖ’ye ait olup el konulan kurumlardan alacaklı olan vatandaşlarımıza alacaklarını araştırmamız tamamlandıktan sonra ödeyeceğiz.