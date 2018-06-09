MAK anketi: Erdoğan birinci turda yüzde 51.5, vekil dağılımı HDP’ye endeksli

MAK Araştırma’nın haziran anketine göre 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 51.5 ile kazanıyor. Ankete göre parlamento seçimleri HDP’nin barajı geçip geçmemesine endekslenmiş durumda.

1-6 Haziran 2018 tarihleri arasında 55 ilde 5 bin 400 kişiyle yüz yüze görüşmelerle yapılan çalışmaya göre, 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerinde ‘kararsızlar dağıtıldığında’ ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde:

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AKP – Yüzde 43.5

CHP – Yüzde 24.2

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MHP – Yüzde 9.2

İYİ Parti – Yüzde 10.3

HDP – Yüzde 9.2

Saadet Partisi – Yüzde 2.1

HÜDA-PAR – Yüzde 0.5

Diğer – Yüzde 1

Buna göre, AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 52.7, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ ise yüzde 36.6 oy alıyor. MAK’ın anketine göre parlamento seçimlerinde kararsızların oranı yüzde 3.

HDP’ye endeksli

MAK’ın parlamento anketinin sonuçlarına ilişkin açıklamasında, vekil dağılımının HDP’ye endekslenmiş durumda olduğu belirtilirken, “HDP baraj altı kalırsa Ak Parti’nin meclis çoğunluğu oluşabilir. Diğer durumda Sadece Ak Partinin değil Cumhur ittifakının da TBMM de sayısal çoğunluk sağlaması mümkün olmayabilir. Bunda TBMM ye giren parti sayısının çokluğu da etkilidir” dendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Araştırmadaki “24 Haziran 2018’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı olarak kime oy vereceksiniz” sorusun çıkan sonuçlarda ‘kararsızlar dağıtıldığında’ ortaya çıkan oranlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan – Yüzde 51.5

Muharrem İnce – Yüzde 24.4

Meral Akşener – Yüzde 12.5

Selahattin Demirtaş – Yüzde 8.8

Temel Karamollaoğlu – Yüzde 2.2

Doğu Perinçek – Yüzde 0.6

MAK’ın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kararsızların oranı yüzde 6.