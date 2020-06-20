MAK anketi: AKP yüzde 30’a düştü, geleceği kararsızların elinde

KEMAL GÖKTAŞ

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında AKP’nin oyunun yüzde 30’a düştüğü, iktidarın geleceğini büyük ölçüde AKP’den kopanların oluşturduğu yüzde 13 oranındaki kararsızların belirleyeceği ortaya çıktı.

MAK Danışmanlık tarafından 12-17 Haziran tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 15 il ve ilçelerinde 2 bin 600 kişiyle yüz yüze yapılan anketin sonuçları açıklandı.

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Hata payının yüzde 1.3 olduğu anketin sonuçları şöyle açıklandı: “MAK Danışmanlık olarak trend oluşturma amaçlı, ‘Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz’ şeklinde sorduğumuz soruya Türkiye genelinde verilen yanıtlar, kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın AK Parti yüzde 30.6, CHP yüzde 22.2, MHP yüzde 9.3, İYİ Parti yüzde 9.5, HDP yüzde 8.1, Gelecek Partisi yüzde 2.7, DEVA Partisi yüzde 2.6, Saadet Partisi yüzde 1, diğerleri yüzde 1, kararsız seçmen oranı ise yüzde 13 olarak tespit edilmektedir.”

HDP’li seçmen kendini gizliyor

“HDP’li seçmenin bir kısmı farklı endişelerle partisini gizlemektedir. Yukarıdaki verilerde HDP baraj altı görülse de geçmiş tecrübelerimiz HDP’ye oy veren yüzde 2-3 oranında seçmenin, seçimin çok yakın olmadığı dönemlerde, anketlere farklı tercih yansıtsalar da, seçim zamanlarında partilerine yöneldikleri ayrıntısını unutmamamız gerektiğini göstermektedir.”

13 puanlık kararsız seçmen oranı, önemli oranda AK Parti’den kopup başka partilere (şimdilik) gitmeyen kararsız kalan seçmeni göstermektedir. Bu kararsız seçmen, yeni partilere mi mevcut partilere mi kayar ya da seçime doğru AK Parti toparlar mı onu bilemiyoruz. Ama şu an için görülen AK Parti’de ciddi bir taban kayması var. Ve bu kaymanın yüzde 5’e yakını yeni partilere gitmiş durumda.”

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Kararsızlar dağıtılınca

“‘Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz’ şeklinde sorduğumuz soruya kararsızların matematiksel dağılımı sonrası verilen yanıtlar, AK Parti yüzde 35.5, CHP yüzde 25.3, MHP yüzde 10.8, İYİ Parti yüzde 11, HDP yüzde 9.3, Gelecek Partisi yüzde 2.9, DEVA Partisi yüzde 2.8, Saadet Partisi yüzde 1.2, diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise yüzde 1.2 olarak tespit edilmektedir.”

Kararsızlar belirleyici olacak

Bu noktada önemli bir bilimsel ayrıntıyı ifade etmekte fayda var. Matematiksel dağılım bir fikir oluşturma amaçlıdır. Matematiksel dağılımın çok isabetli olmadığı bazı seçimlerde kararsız seçmenin genelde karar vermiş ama farklı endişelerle seçimini açıklamayan muhalif seçmen olduğunu gördüğümüz dönemlerde olmaktadır. Bu araştırmada kararsızların ağırlıklı AK Partili seçmen olduğu dikkat çekicidir.

Türkiye genelinde bu araştırmaya yansıyan yüzde 13’lük kararsız seçmen oranı 24 Haziran genel seçimleriyle mukayeseli incelendiğinde önemli oranda AK Parti’den kopmuş ama halen bir başka partiye karar kılmamış seçmen olduğunu söyleyebiliriz.

AK Parti’den kopan seçmenin Gelecek Partisi’ne kayma eğilimi dikkat çekerken, DEVA Partisi AK Parti kadar diğer partilerden de oy alabilmektedir.

Kararsız seçmen kitlesi AK Parti’nin uygulayacağı olumlu politikalarla partisine dönebileceği gibi, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi gibi sağ partilere de yönelebilir.”