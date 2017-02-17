Mahkeme yazar, rektörlük bozar: Yürütmeyi durdurmaya rağmen işe iadeye ‘ret’

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Tuncay Dil, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden uzaklaştırılmasının ardından açtığı yürütmeyi durdurma davasını kazandı. Ancak üniversite yönetimi, işe iade dilekçesi yazan Dil’in sözleşmesini feshetti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Dil, 667 Sayılı KHK kapsamında, 29 Eylül 2016’da görevden uzaklaştırıldı.

İşlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi’ne dava açan Dil, görevden uzaklaştırılması için hiçbir dayanak bulunmadığını ve kendine süre gösterilmediğini söyledi.

Savunma yapan üniversite yönetimi ise Dil’in görevde kalmasının sakıncalı olduğunu öne sürerken, görevden uzaklaştırma kararının, araştırma görevlisinin Berkin Elvan protestosuna katıldığı için sürdürülen disiplin soruşturmasından ötürü değil, KHK kapsamında alındığını bildirdi.

Mahkeme: İşlemin ‘FETÖ’yle ilgisi yok

Mahkeme ise Dil’in görevden uzaklaştırılmasının durdurulmasına karar verdi. 667 Sayılı KHK’da görevden uzaklaştırmayla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığına dikkat çeken mahkeme, Dil’in görevden uzaklaştırılmış olmasına rağmen hakkında ‘FETÖ’ kapsamında idari bir soruşturma açılmadığını ve herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığını belirtti. Mahkeme, davanın ‘FETÖ’ ya da herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığının davalı idare tarafından kabul edildiğini vurguladı.

Nihayet mahkeme, “Davacının hukuka aykırı bir işlem sonucu görevine devam edememesinin telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır” diyerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

İşe iade dilekçesinin verildiği gün, sözleşmesi feshedildi

Dil de 16 Şubat’ta rektörlüğe dilekçe yazarak işlemin durdurulmasını, özlük haklarında yapılan kesintilerin iade edilmesini, işe başlatılmasını ve mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

Buna karşılık rektörlük, araştırma görevlisine aynı gün sözleşmesinin feshedildiğini sözlü olarak bildirdi.