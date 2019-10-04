Eski HDP’li vekil Önder serbest

Eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi. Önder’i Kandıra Cezaevi’nin kapısında kızı Ceren Önder karşıladı.

Fotoğraf: Twitter / Züleyha Gülüm

HDP’li Önder, cezaevi çıkışında, “Ne dediysek barış için dedik, barış ve demokrasi için söylemeye devam edeceğiz” dedi

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Önder’in tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararı UYAP’a yüklenmişti ve bugün içinde tahliye edilmesi bekleniyordu.

Sırrı Süreyya Önder’in mahkumiyetinin hak ihlali olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararının ardından yakınları ve partililer cezaevine giderek Önder’in tahliyesini beklemeye başlamıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi kararının gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mesai saati bitiminde evlerine gittikleri için Önder, AYM’nin ihlal kararına rağmen bir geceyi daha cezaevinde geçirdi.

Bugün AYM kararı doğrultusunda tahliye kararı verilmesi beklenirken mahkemenin savcıdan görüş sorması nedeniyle ‘tahliye olmayacak mi’ sorusu gündeme gelmişti. Mahkeme ise tahliyeye karar verdi.

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Önder’in avukatı Eylem Arzu Kayaoğlu, mahkemenin kararını yazdığını, ancak heyetin kararın UYAP’a (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yüklenmesi için onay vermesinden sonra resmileşeceğini söylemişti.

Önder, cezaevi çıkışında, “Ne dediysek barış için dedik, barış ve demokrasi için söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu. Basın açıklaması yapan Önder: "Ne dediysek barış için dedik, barış ve demokrasi için söylemeye devam edeceğiz" dedi. pic.twitter.com/gBKpqM1gl5 — Medyascope (@Medyascopetv) October 4, 2019

‘Demirtaş için de karar çıkmalı’

Avukat Kayaoğlu, Diken’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AYM kararı ile birlikte derhal tahliye işlemlerinin yapılması gerekiyordu. Ancak kararı verecek mahkeme, AYM kararının mesai saatleri sonrası gelmesi nedeni ile bir günlük bir gecikme ile Sırrı beyin tahliyesine dair kararı yazdı. Değerlendirmeye dahi kapalı bir konu olması nedeni ile mahkemenin ayrıca bir tutukluluk durum değerlendirmesi değil, sadece AYM kararına uygun şekilde yazı yazması yeterli olacaktı. Bir gün değil 1 saat bile cezaevinde tutulması hak ihlalidir. Ancak yine de sevindirici bir durum. Emeği geçen bütün avukat arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Aynı tarihte başvuru yapılmasına rağmen Selahattin Demirtaş ile ilgili henüz hiç bir gelişme olmaması da Sayın Demirtaş açısından hak ihlalini arttıran bir durum ve bu ihlal şu an itibari ile AYM eliyle gerçekleşiyor. Umarız ki AYM sayın Demirtaş’la ilgili kararını da aynı doğrultuda verir.”