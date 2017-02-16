Mahkeme kararı: ‘Barış için imza’ tek başına ihraç gerekçesi olamaz

‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza atmanın ilişik kesilmesinde tek başına gerekçe olamayacağına hükmedildi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza attığı için Anadolu Üniversitesi’yle ilişiği kesilen Abdullah Deveci’nin rektörlüğe karşı açtığı davada, ‘davacının telafisi güç zarara uğrayacağı’ gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Akademisyenin ‘doğrudan kamu düzenini bozucu bir faaliyeti tespit edilmediği’ için ihracının hukuki geçerliliği olmadığı belirtilen kararda şöyle dendi: “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini sağlayan önemli unsurlardan olan eğitimde ve bilimsel araştırmalarda görev alan ve yıllarca edindikleri deneyim, araştırma ve çalışmalarda eğitim hizmetinin görülmesine katkı sağlayan yılların birikimine sahip bir öğretim elemanının, doğrudan kamu düzenini bozucu bir faaliyeti saptanmadan, göreviyle ilgili herhangi bir başarısızlığı ya da yetersizliği tespit edilmeden, hizmetine ihtiyaç olmadığına yönelik hukuken geçerli ve kabul edilebilir bir gerekçe gösterilmeden görev süresinin uzatılmamasına dair işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık görülmemiştir.”

Haberde mahkeme kararı ‘son KHK’yla imzacı akademisyenlerin ihraç edilmesinin de hukuka aykırı olduğu yönünde önemli bir tespit’ olarak nitelendi.

KHK kapsamında ihraç edildiği için göreve dönemeyecek

Bu kararın ardından Deveci’nin görevine dönmesi gerekirken KHK’yla ihraç edildiği için bu mümkün olmayacak.

Deveci, mahkeme kararının ‘umut verici’ olduğunu belirterek şunları söyledi: “Aynı zamanda idarenin hukuka uymadığının da tescili anlamına geliyor. Normal olmayan koşullarda yaşadığımız için normal olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. YÖK, KHK’daki ihraçların arkasındayız diye açıklama yaptı ama mahkeme imzacı akademisyenlerin ihracını hukuka aykırı bulduğunu ilan etti benimle ilgili kararında. Mahkemenin bu kararına rağmen benim durumumda olan dokuz arkadaşımla birlikte KHK kapsamında ihraç edildiğimiz için göreve dönemeyeceğiz.”