Madencilik de Varlık Fonu’na bağlanıyor: Hedef yılda 100 ton altın üretimi

Türkiye Varlık Fonu, 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanıyor. Fon ortaklığında kurulacak Maden Holding ile tüm madencilik faaliyetleri tek çatı altında toplanacak.

Fotoğraf: Arşiv

Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda, TVF’nin petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretme alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alacağı belirtilmişti.

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Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre madencilik faaliyetleriyle ilgili tüm şirketler Maden Holding’de toplanacak. Buna altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi gibi faaliyetler giriyor.

Buna göre, TVF’ye devredilen altın sahalarının işletilmesiyle gelecek beş yıllık dönemde yıllık 100 ton altın üretimi hedefleniyor.

TVF’nin Adana Ceyhan bölgesinde fizibilite çalışmalarını yürüttüğü bir petrokimya projesi için 10 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor.

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Fon’un yerli kömürden elektrik üretimi işine de yatırım yapması planlanıyor. İlk etapta, büyük bir linyit yatağı olan Afşin-Elbistan C segmentinin aktifleştirilmesi için çalışıldığı belirtildi.

Yüklü hisse alımları

TVF son dönemde yüklü hisse alımlarıyla gündeme gelmiş, kamu bankalarındaki hissesini artırıp sermaye piyasası ve sigorta sektörüne yatırım yapan fon, telekomünikasyon şirketi Turkcell’in de en büyük hissedarı konumuna gelmişti.