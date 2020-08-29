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Yaramazlara biraz batar!

Macron: Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kırmızı çizgileri çizdik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde, Türkiye’nin faaliyetlerine karşı ‘sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Fransa, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile askeri tatbikatlara katılmıştı.

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Paris’te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında konuşan Macron, “Ankara kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor” derken, Türkiye’nin son yıllarda NATO müttefiki stratejisi uygulamadığını öne sürdü.

Fransa’nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz’deki geçici varlığını artırma kararı ile bu hafta içerisinde Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa’nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediğini söyledi.

Macron’un açıklamaları şöyle:

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  • Mesele Akdeniz’in egemenliğine geldiğinde, fiiliyatta ve sözlerimde tutarlı olmalıyım. Size, Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer söyledikleriniz sözde kalır ve harekete geçmezseniz… Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye’de de bunu yaptım.
  • Orantılıydı. Bir donanma göndermedik. Münhasır ekonomik bölgelere veya AB üyesi iki ülkenin egemenliğine saldıran bir ülke… Türkiye’nin son yıllardaki stratejisini bir NATO müttefikinin stratejisi olarak görmüyorum.

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