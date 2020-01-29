Lucca’nın müdürüne ‘tecavüz girişimi’ suçlamasıyla 22 buçuk yıl hapis istemi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek semtinde bulunan Lucca adlı mekanın müdürü Alper İ. hakkında kadın çalışanına ‘tecavüz girişimi’ nedeniyle 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: mekan.com

İddianamede müdür Alper İ.’nin 7 Ocak’ta R.D.’den davranışları nedeniyle özür dilerken sarılarak cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.

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İddianamede olay günü R.D.’nin personelin kullandığı lavaboya gittiği, Alper İ.’yi görünce müşterilerin kullandığı lavaboya yöneldiği dile getirildi. İddiaya göre R.D.’nin kilitlediği lavabonun kapısı Alper İ. tarafından zorlandı.

İki suçlama

R.D.’nin lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada Alper İ.’nin doğrudan içeri girdiği ve kadının dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitlediği öne sürüldü. Alper İ.’nin bu eylemiyle ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunu işlediği anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin lavaboda kadının kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öperek ‘basit cinsel saldırı’ suçunu işlediği belirtildi. İddiaya göre R.D. bu sırada ağlayarak Alper İ.’yi itti ve içkili olmasından faydalanarak lavabonun kilidini açarak işyerinden çıktı.

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22 buçuk yıl istendi, suçlamayı reddetti

Alper İ. hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, şüpheli Alper İ. suçlamaları kabul etmediği ve iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle R.D.’yi birkaç kez uyardığını, bu nedenle müşteki R.D’nin şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi. İddianame kabul edilirse, Alper İ., İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde yargılanacak.

‘Savunma yapmadı’

Lucca’nın yazılı açıklamasında ise Alper İ.’nin ilk olarak görevden uzaklaştırıldığı, savunmasını sunmayınca işten çıkarıldığı kaydedildi.