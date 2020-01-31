Lucca’da ‘tecavüz girişimi’ olduğu iddia edilen gün kameralar arızalıymış

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, altı buçuk yıl önce ilaçlama yapmak için indikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek ölen üç işçiden biri olan Osman Sarı’nın (36) eşi ve üç kızı, mahkemenin verdiği karar ile 1 milyon 133 bin 955 TL maddi ve manevi tazminat almaya hak kazandı. Kararın ardından miktar, faiz ve masraflar ile birlikte tazminat miktarı toplam 2 milyon 50 bin TL olarak hesaplandı.