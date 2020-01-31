Lucca’da ‘tecavüz girişimi’ olduğu iddia edilen gün kameralar arızalıymış

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek semtinde bulunan Lucca adlı mekandaki tecavüz girişimi iddiasıyla ilgili soruşturmada, olay sırasında tuvaletin girişini gösteren güvenlik kameralarının arızalı olduğu tespit edildi.
Mekanın müdürü Alper İ. hakkında kadın çalışan R.D.’ye yönelik ‘tecavüz girişimi’ nedeniyle 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre 8 Ocak’ta yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede, işyerinin güvenlik kameralarından sorumlu bilgisayar firması sahibi B.İ.’nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.
İddianamede R.D.’nin kilitlediği lavabonun kapısı Alper İ. tarafından zorlandığı, R.D. lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada Alper İ.’nin doğrudan içeri girip kadının dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitlediği, şüphelinin lavaboda kadının kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öptüğü aktarılmıştı.
Alper İ. suçlamaları kabul etmezken, iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle R.D.’yi birkaç kez uyardığını, bu nedenle kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürmüştü.