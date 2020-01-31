Diken

Yaramazlara biraz batar!

Lucca’da ‘tecavüz girişimi’ olduğu iddia edilen gün kameralar arızalıymış

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek semtinde bulunan Lucca adlı mekandaki tecavüz girişimi iddiasıyla ilgili soruşturmada, olay sırasında tuvaletin girişini gösteren güvenlik kameralarının arızalı olduğu tespit edildi.

Mekanın müdürü Alper İ. hakkında kadın çalışan R.D.’ye yönelik ‘tecavüz girişimi’ nedeniyle 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Reklam

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre 8 Ocak’ta yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede, işyerinin güvenlik kameralarından sorumlu bilgisayar firması sahibi B.İ.’nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede R.D.’nin kilitlediği lavabonun kapısı Alper İ. tarafından zorlandığı, R.D. lavabodan çıkmak için kapıyı açtığı sırada Alper İ.’nin doğrudan içeri girip kadının dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitlediği, şüphelinin lavaboda kadının kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öptüğü aktarılmıştı.

Alper İ. suçlamaları kabul etmezken, iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle R.D.’yi birkaç kez uyardığını, bu nedenle kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürmüştü.

Reklam

Lucca’nın müdürüne ‘tecavüz girişimi’ suçlamasıyla 22 buçuk yıl hapis istemi

SON HABERLER

Vicdan aynasında ‘Hipokrat’

“Tiyatro seyirciye ayna tutar” denir ya… ‘Hipokrat’ oyunu yazarıyla, oyuncularıyla ve yönetmeniyle tam da bunu yapıyor.

Erdoğan: Birlik beraberlik yerine kin kusanları, sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5’inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, ‘ülkenin birlik beraberlik içinde olması gereken dönemde kin ve nefret kusanların belirlenip sokağa çıkamaz hale getirilmesini’ istedi. Erdoğan, ABD başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı ‘Ortadoğu Barış Planı’nı da ‘işgal projesi’ olarak nitelendirdi.

Kuyuda hayatını kaybeden işçinin ailesine 2 milyon lira tazminat ödenecek

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, altı buçuk yıl önce ilaçlama yapmak için indikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek ölen üç işçiden biri olan Osman Sarı’nın (36) eşi ve üç kızı, mahkemenin verdiği karar ile 1 milyon 133 bin 955 TL maddi ve manevi tazminat almaya hak kazandı. Kararın ardından miktar, faiz ve masraflar ile birlikte tazminat miktarı toplam 2 milyon 50 bin TL olarak hesaplandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...