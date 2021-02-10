Lilly’nin ‘corona’ antikor tedavisi ABD’de acil durum kullanım izni aldı

ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) Eli Lilly şirketinin corona virüsünün tedavisi için geliştirdiği antikor tedavisine acil durum kullanım izni verdi.

Fotoğraf: Reuters

Lilly’nin bamlanivimab ve etesevimab antikorlarının kombinasyonuyla uyguladığı tedavinin deneylerinde son aşamaya gelinmiş ve Covid-19 hastalarının hastaneye yatış ve hayatını kaybetme riskini yüzde 70 azalttığı açıklanmıştı.

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Şirketten yapılan açıklamada tedavinin kullanıma hazır olduğu ifade edildi.

Lilly’nin açıklamasında “Şu anda 100 bin doz kullanıma hazır ve 150 bin doz daha yılın ilk çeyreğinde kullanıma hazır olacak” ifadesi yer aldı.

Şirket Amgen ile yaptıkları işbirliği neticesinde 2021 ortasına kadar 1 milyon doz antikor üretmeyi planladıklarını açıkladı.