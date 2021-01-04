Leyla’nın ağırlaştırılmış müebbet alan amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Dört yaşındaki Leyla Aydemir’i ‘kasten öldürme‘ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen amcası Yusuf Aydemir’in tahliye kararına, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’nın itirazı reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin yedi çocuğundan altıncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolmuştu. 18 gün sonra köye üç kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde Leyla’nın cansız bedeni bulunmuştu.

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Leyla’nın ölümünün ardından, ikisi amcası olmak üzere yedi sanık hakkında dava açılmıştı. Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada amca Yusuf Aydemir, ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da dört yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar ise beraat etmişti.

Aydemir ile ilgili karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce bozulmuş, daire tüm sanıklar hakkında verilen hükümleri bozarak, Aydemir’in tahliyesine karar vermişti. Dairenin bozma gerekçesi gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin yapılması için Ağrı başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi olarak gösterildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etmişti.

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Başsavcılık, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne gönderdiği itiraz dilekçesinde, sanık Yusuf Aydemir’in tahliyesine yönelik verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu bildirilerek, Aydemir ile maktulün babası arasında uzun zamandır süre gelen husumet bulunduğu, bunun gizli tanıklar ile tüm dosya kapsamındaki taraf ve tanık ifadelerinden doğrulandığı, maktulün son olarak sanık tarafından kaçırıldığı ve akabinde öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporlarda, mevcut verilerle çocuğun ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediğini belirterek, sanık Aydemir’in üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediği ve bu nedenle sanığın tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Sanık hakkında verilen tahliye kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı ifade edilen ret kararında, Cumhuriyet savcısının itiraz dilekçesinde belirttiği hususların maddi delillerle desteklenmediği anlaşıldığı belirtildi.